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İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun sevgilisi!

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İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun sevgilisi!
'Bu Şehir Arkadan Gelecek" dizisinin yıldızı Leyla Lydia Tuğutlu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

“Bu Şehir Arkadan Gelecek” dizisinin güzel oyuncusu Leyla Lydia Tuğutlu, daha önce TRT ekranlarında yayınlanan “Filinta” dizisinde “Çelebi Rıza” rolü ile tanınan yakışıklı oyuncu Ceyhun Ergin ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine ikili, Jamie’s Oliver restorana geçerek baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.

Yemek sonrasında uzun süre aynı mekanda oturan ikili keyifli bir sohbete daldılar. Havanın kararması ve saatin gecce yarısına yaklaşmasıyla beraber iki sevgili AVM’den ayrıldı.

Alışveriş merkezinde el ele yürüyen ikili, her ne kadar fotoğraflarının çekildiği sırada ellerini bıraksalarda objektiflere gülerek poz verdi.

Uzun süredir birlikte olan Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin ilişkiside bu fotoğrafla gün yüzüne çıkmış oldu.

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