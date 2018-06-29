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İşte kupada son 16 eşleşmeleri

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İşte kupada son 16 eşleşmeleri
2018 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H gruplarındaki maçların oynanması ile grup aşaması tamamlandı ve son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu.

Grup aşamasında oynanan toplam 48 maçın sonrasında 32 takımdan 16'sı gruptan çıkmayı başardı. Son 16 turu biletini alan son ekipler G Grubu'ndan Belçika ve İngiltere ile H Grubu'ndan Kolombiya ve Japonya oldu.

G Grubu'ni lider bitiren Belçika, H Grubu'nun ikincisi Japonya ile eşleşti. G Grubu'nun ikincisi İngiltere ise H Grubu'nu ilk sırada bitiren Kolombiya'ya rakip oldu.

Maç tarihleri

Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena)

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı)

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı)

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı)

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı)

21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı)

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