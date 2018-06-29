İşte kupada son 16 eşleşmeleri

Grup aşamasında oynanan toplam 48 maçın sonrasında 32 takımdan 16'sı gruptan çıkmayı başardı. Son 16 turu biletini alan son ekipler G Grubu'ndan Belçika ve İngiltere ile H Grubu'ndan Kolombiya ve Japonya oldu.
G Grubu'ni lider bitiren Belçika, H Grubu'nun ikincisi Japonya ile eşleşti. G Grubu'nun ikincisi İngiltere ise H Grubu'nu ilk sırada bitiren Kolombiya'ya rakip oldu.
Maç tarihleri
Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:
30 Haziran Cumartesi
17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena)
21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı)
1 Temmuz Pazar
17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı)
21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı)
2 Temmuz Pazartesi
17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)
21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı)
21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı)