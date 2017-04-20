İşte Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi

TBMM’de görüşülmesi yerine Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) düzenlenmesi durumunda Meclis Genel Kurulu’ndan çekilme dahil her türlü tepkinin tartışılabileceğini söylediği öğrenildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 16 Nisan referandumunun ardından dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Sine-i Millet benimsenmedi...İşte Kılıçdaroğlunun değerlendirmesi

Toplantıda, referandum sürecinde atılacak adımlar masaya yatırıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, edinilen bilgiye göre bazı parti yöneticileri Sine-i Millet’e gidilmesini önerirken, “O nasıl olacak” diyerek tepki gösteren Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, MYK’nın bu görüşe karşı çıktığı ve önerinin reddedildiği öğrenildi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun Anayasa değişikliği ile ilgili uyum yasalarının, TBMM’de görüşülmesi yerine KHK’larla düzenlenmesi durumunda Meclis Genel Kurulu’ndan çekilme dahil her türlü tepkinin tartışılabileceğini söylediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu, partililerin Anadolu’yu dolaşarak kendilerine destek veren seçmenlere teşekkür etmesini istedi.

FARKLI BİR İKLİM

Kılıçdaroğlu’nun süreci değerlendirerek, “Eksikliklerine, zorluklarına rağmen iyi bir kampanya süreci geçirdik. Referandumda ‘Hayır’ kazandı. Bu kadar hukuksuzluğun olduğu yerde farklı bir şey de konuşulamaz. Yüzde 60 rakamını telaffuz edenlerin bu sonucu düşünmesi gerekir. Bu süreç farklı bir iklim getirecek, hepimizin çok dikkatli olarak bu süreci takip etmesi gerekir” dedi. Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreçte parti olarak referandum sonucunu değerlendirip, eksiklikleri tespit ederek ne yapılacağına ilişkin yeni bir yol haritası belirlenmesinin öneminden sözetti.

HAFTA SONU GRUP TOPLANTISI

Henüz YSK kararı açıklanmadan gerçekleştirilen toplantıda, yapılan referandumu iptal başvurusuna ‘Ret’ kararı çıkması halinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidilip gidilmemesinin hukuki olarak tartışılması gerektiği de ifade edildi. Toplantıda 22 Nisan’da Meclis grubunun basına kapalı olarak toplanması, Parti Meclisi’nin de haftaya toplanarak referandum sonrası için yeni yol haritasının masaya yatırılacağı öğrenildi.

DÜN GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin dünkü açıklamalarının ardından 'CHP Meclis'ten çekilecek mi?' sorusu gündeme gelmişti. Gündeme bomba gibi düşen sözlerin ardından CHP yönetiminden bir flaş açıklama daha gelmişti. CHP'li Levent Gök, MYK'da sine-i millete dönme kararının benimsenmediğini belirterek CHP'nin Meclis'te kalacağını ifade etmişti.