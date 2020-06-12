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İşte karşınızda PlayStation 5: Özellikleri, tasarımı, fiyatı...

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İşte karşınızda PlayStation 5: Özellikleri, tasarımı, fiyatı...
Oyun konsolu tutkunlarının yaklaşık 7 yıllık hasreti sona erdi, Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 sonunda sahneye çıktı. İşte tasarımı ile dikkat çeken PS5’in özellikleri, oyunları, çıkış tarihi, fiyatı ve Türkiye pazarında tanışacağı yeni ve

Sony’nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) nihayet tanıtıldı. Sony’nin 2013 yılında çıkardığı PS4 ve 2016 yılında piyasaya çıkardığı PS4 Pro modellerinden sonra gelen 5. Nesil oyun konsolu PS5, hem tasarımı hem de özellikleri ile oyunseverler başta olmak üzere teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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PlayStation 5’in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart, diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan PS5’in grafik işlemcisinde ise yine AMD’nin RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5’te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama birimi ile geliyor.

 

Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan konsolda, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre PS4’te 1 GB’lık boyut için 20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PS5’te 2 GB’lık veri için yükleme süresi 0.27 saniyeye kadar düşüyor.

PlayStation 5’te yer alan iki yeni motordan biri olan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanırken, Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.

DUALSHOCK GİTTİ, YERİNE DUALSENSE GELDİ…

PS5 ile birlikte artık PlayStation’ın bir klasik haline gelen oyun kontrolörü DualShock da yerini DualSense’e bırakıyor. Aslında Sony’nin ilk olarak nisan ayında tanıttığı DualSense adı verilen yeni oyun kumandası, dahili mikrofon, daha hassas tepkiler, hareket sensörü ve ergonomik tasarımı ile öne çıkıyor.

Sony’nin yeni oyun konsolu ile birlikte ilk PS5 aksesuarları da sahneye çıktı. Bu aksesuarlar arasında, çift 1080p lensle gelen yeni HD kamera, 3D ses desteği ve çift gürültü önleyici mikrofon barındıran kulaklık, sesli komutları algılamak için dahili mikrofon barındıran uzaktan kumanda, aynı anda iki farklı oyun kumandasını şarj edebilen DualSense şarj istasyonu da bulunuyor.

Kaynak:  Habertürk

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