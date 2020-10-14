İşte iPhone 12 , iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri

Apple 'ın uzun zamandır beklenen telefonları ve bazı sürpriz ürünleri ortaya çıktı. İşte karşınızda iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max...

Apple yeni iPhone 'larını tanıttı. Tanıtılan ilk model ise 5G desteğine de sahip olan iPhone 12 oldu. Merakla beklenen yeni Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.

iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone12'ye Apple'ın geliştirdiği A14 Bionic işlemci güç veriyor.



Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A14 Bionic, 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU barındırıyor ve oyun performansı çok iyi.

Apple,



Yenilenen lens yapısı, iPhone 12'nin görüntü alma kalitesini oldukça artıracak. Düşük ışıkta dahi daha net fotoğraflar elde edilebilecek. iPhone 12'nin arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu kullanıyor.Yenilenen lens yapısı, iPhone 12'nin görüntü alma kalitesini oldukça artıracak. Düşük ışıkta dahi daha net fotoğraflar elde edilebilecek.

Ve beklendiği gibi Apple'ın en minik telefonu iPhone mini de duyuruldu. İşte ilk görüntüsü...

iPhone 12 ile iPhone 12 mini'nin yurt dışı fiyatları da belli oldu.

Ve sıra iPhone 12 Pro'da... Dört farklı renk seçeneğiyle gelen yeni iPhone 12 Pro, paslanmaz çelik gövdeye sahip ve Ceramic Shield ekran camı, IP68 suya ve toza dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

iPhone 12 Pro ile yapılan çekimlerin karşılaştırmalı görüntüsü: Ultra geniş açı, geniş açı ve telefoto...





iPhone 12 Pro, özellikle kamera tarafında oldukça iddialı bir



iPhone 12 Pro'nun büyük ekranlı modeli olan iPhone12 Pro Max'in ekranı 6.7 inç büyüklüğe sahip. Telefonun büyüklüğü ise iPhone 11 Pro Max ile aynı, bu önemli bir detay... iPhone 12 Pro'da Apple A14 Bionic işlemci yer alıyor. Bu işlemcide yer alan Görüntü İşaret İşlemcisi ise gelişmiş kamera özellikleri sunuyor. Her bir kamera Deep Fusion'ı destekliyor.iPhone 12 Pro, özellikle kamera tarafında oldukça iddialı bir telefon . Arkas yüzünde üç adet 12 megapiksel kamera yer alıyor. Apple bu kamera sistemini Pro Camera olarak duyuruyor.iPhone 12 Pro'nun büyük ekranlı modeli olan iPhone12 Pro Max'in ekranı 6.7 inç büyüklüğe sahip. Telefonun büyüklüğü ise iPhone 11 Pro Max ile aynı, bu önemli bir detay...

Satışta olan mevcut bazı iPhone modelleriyle bugün tanıtılan modellerin yurt dışı fiyatları ise ekteki görüntüdeki gibi...

Apple 'ın amiral telefonları olan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te Deep Fusion daha da geliştirilirken Apple ProRAW olarak adlandırılan yepyeni bir özellik de geliyor.