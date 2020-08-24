İşte geldim burdayım!

Arkadaşlarımın çoğu özellikle tatile yazlık yerlere gittiğinde halimi hatırımı sormadan önce muhakkak nereye gidelim diye sorarlar. Ben de dedim ki ben bu sorunun cevabımı haftalık olarak yazayım. Ne kadar iyi yaptın dediğinizi duyuyorum ve teşekkür ediyorum.

Bu denli şizofrenik bi başlangıç yapmak istememiştim ama bir yerden de başlamak gerekiyordu. İlk yazım idare edin beni!

BODRUM MU? ÇEŞME Mİ?

Gülben Ergen ve Hülya Avşar polimik dönemlerinden sonra ülkeyi şak diye ikiye ayıran bu konuda söylemek istediğim şu ki bu yaz gözlemim Bodrum’un daha keyifli olduğu yönünde. Peki Bodrum’da neler oluyor?

Yalıkavak hattında klasikleşmiş mekanlar dışında çok keyifli mekanlar eklendi.Yalıkavak’ta bulunan Kemal Üşenmez’in işletmeciliğini yaptığı “Pandemi” bu yaz adından çok bahsettirdi. Linet, Derya Bedavacı, Deha gibi güçlü isimlerle yaptıkları konserlerle bu yaz Bodrum müdavimlerinin ve keşifçilerin en uğrak noktalarından biri oldu.

Yine Yalıkavak’ta işletmeciliğini Özgür Akman’ın yaptığı “Mücver” bu yaz Yalıkavak hattının en popüler mekanlarından biri oldu. Mekanın ismini duyunca insanın iştahı direkt kabarıyor. Özellikle Deniz Seki’li akşamlar mekanın en tercih edilen ve en keyifli günü diyebilirim.

Yalıkavak’ın en keyifli en efkarlısı ise Celil Nalçakan’lı Cundalı Yalıkavak akşamları. Celil’in gerçekten olağan üstü bir sahne performansı var. Birkaç hafta öncesinden rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederim zira yer bulmak Celil Nalçakan’ın sahneye çıktığı yerlerde oldukça zordur.

Rotamı Bodrum merkeze çevirdiğimde Mehmet Uğur Deveci’nin işletmeciliğini yaptığı “Sarmaşık Meyhane” dikkatimi çekiyor. Yeni nesil meyhane anlayışını canlı müzikle harmanlayan mekanda Cerem Onurluer performansı bu aralar en çok dikkatimi çekenlerden.

Türkbükü eski huzuruna kavuşmuş gibi duruyor. Son birkaç sezondur bazı işletmelerin denemeleriyle kitlesinde değişim yaşayan Türkbükü bu yaz kendini onarmış gibi duruyor. Türkbükü’nün klasiği haline gelen Sess Türkbükü her zaman ki gibi müdavimlerimden tam not alıyor.



