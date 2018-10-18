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İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret!

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İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret!
Yeni sözleşmesini TL üzerinden yapan Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim önümüzdeki iki sezon 40 milyon lira garanti ücret alacak...

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2+3 yıl daha uzatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in boş mukaveleye imza attığı açıklanmıştı...

Tecrübeli hocanın önümüzdeki iki sezon ne kadar para kazanacağını ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Yeni sözleşmesini TL üzerinden yapan Fatih Terim yıllık 20 milyon lira (3 milyon Euro) alacak.

İki yıllık ücret de 40 milyon lira olacak. Eğer bu iki sezonun sonunda opsiyon kullanılırsa taraftar maaş konusunu yeniden masaya birkez daha ve yeni bir rakam belirlenecek.

 

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