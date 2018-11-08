İşte Erdoğan'a sunulan anketteki 4 isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önceki gün başta 3 büyük kent olmak üzere belediye başkan adaylarıyla ilgili anket sonuçları sunuldu.

Anketlerde İstanbul, Ankara ve İzmir için Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki isimleri çıktı. Nihat Zeybekci de Denizli’de ön sırada.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AKP kurmayları, mart ayındaki seçimler için yaptığı aday adaylığı saha araştırma çalışmalarını ve anketleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Anketlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de ismi yer alıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin kurmaylarıyla seçim hazırlığı toplantısı düzenledi.AKP Genel Merkezi'ndeki toplantıya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal katıldı.

Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, yerel yönetimler başkanlığının iki aydır yaptığı saha analizleri ve anket çalışmaları rapor halinde Erdoğan'a sunuldu.

3 büyük şehirde yapılan anket çalışmaları ise ayrı bir dosya halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi.

"En fazla 2 vekil aday gösterilir"

Edinilen bilgiye göre sunumda yer alan anketlerde, Meclis Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da öne çıkıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir'de, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Ankara'da önde.

AKP Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci'nin ismi de Denizli'de ön sıralarda. Erdoğan'ın toplantıda, Meclis aritmetiğine vurgu yaparak en fazla 2 milletvekilinin aday yapılabileceği görüşünü tekrarladığı öğrenildi.

20 il ve 250 ilçe başkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, belediye başkanı aday adayı olmak için istifa edecek il ve ilçe başkanlarının da listesi sunuldu. Anketlerde öne çıkan isimler sonucu oluşturulan listede 20 il başkanı ve 200 ilçe başkanının yer aldığı öğrenildi.

İstifa eden teşkilat başkanlarının yerine daha önce olduğu gibi vekaleten değil asaleten atama yapılacak. Bu yöntemle seçim çalışmaları sırasında sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilmiş olacak.

(Hürriyet - Gizem Karakış)