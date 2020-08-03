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İşte Emine Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi konuşması

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İşte Emine Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi konuşması
mine Erdoğan, yıllar önce İstanbul Sözleşmesi toplantısı açılışını, Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini okuyarak yapmıştı.

AKP'nin tartışmaya açtığı, gericilerin de çekilme konusunda destek verdiği İstanbul Sözleşmesi ya da diğer adıyla "Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" 11 Mayıs 2011’de imzaya açılmıştı.

Adından anlaşılacağı üzere İstanbul'da yapılan toplantıda imzaya açıldığından bu yana, Avrupa Konseyi'ndeki 34 ülke sözleşmeyi imzalayarak kendi iç hukuklarının da bir parçası haline getirdi. Avrupa Konseyi üyesi 11 ülke de sözleşmeyi imzalasa da, kendi ülkelerinde yürürlüğe sokmadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan toplantının açılışınca söz alarak şair Nazım Hikmet Ran'ın "Kız Çocuğu" adlı şiirini ağlayarak okumuştu. 

Toplantıya çok sayıda ülkeden temsilcinin yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad da katılmıştı.

Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şiirinin tamamı şöyle:

Kapıları çalan benim 
kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

Hiroşima'da öleli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce,
gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki
kâat gibi yanan çocuk.

Çalıyorum kapınızı,
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin
şeker de yiyebilsinler.

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