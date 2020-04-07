İşte e-devlet'ten Ücretsiz Maske Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Koronavirüs salgınından korunmak için devlet tarafından dışarı çıkma yasağı bulunmayan yani 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara her hafta ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.

Peki e-Devlet üzerinden ücretsiz maske talebi nasıl oluşturulacak? İlk olarak PTT tarafından verileceği açıklanan maske başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklandı. İşte video ile adım adım e-Devlet üzerinden ücretsiz maske talebi oluşturma yolu: 1- E-devlet şifreniz ya da internet bakancılığı hesabınızla E-Devlet'e giriş yapın. 2- Karşınıza çıkan ekrandaki formda kimlik bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurun. 3- 'Aile Bireyleri Bilgileri' kısmında yer alan bilgileri de doldurarak anne, baba, eş veya çocuğunuz için maske temini sağlayabilirsiniz. 4- İletişim Bilgileri kısmında, oturduğunuz adresi tam ve eksiksiz olarak doldurun. 5- Güvenlik sorusuna doğru cevap verin ve hemen altında yer alan form bilgisini doldurun.