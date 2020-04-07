İşte e-devlet'ten Ücretsiz Maske Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Peki e-Devlet üzerinden ücretsiz maske talebi nasıl oluşturulacak?
İlk olarak PTT tarafından verileceği açıklanan maske başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklandı.
İşte video ile adım adım e-Devlet üzerinden ücretsiz maske talebi oluşturma yolu:
1- E-devlet şifreniz ya da internet bakancılığı hesabınızla E-Devlet'e giriş yapın.
2- Karşınıza çıkan ekrandaki formda kimlik bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurun.
3- 'Aile Bireyleri Bilgileri' kısmında yer alan bilgileri de doldurarak anne, baba, eş veya çocuğunuz için maske temini sağlayabilirsiniz.
4- İletişim Bilgileri kısmında, oturduğunuz adresi tam ve eksiksiz olarak doldurun.
5- Güvenlik sorusuna doğru cevap verin ve hemen altında yer alan form bilgisini doldurun.