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İşte Dolar ve Euro'da son durum!

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İşte Dolar ve Euro'da son durum!
Dolar fiyatları, uluslararası piyasalarda 5.7466 TL seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.96 TL seviyesinde hareket ediyor.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD ve Türkiye ilişkilerindeki gerilim ve Fitch'in Türkiye açıklamalarıyla piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar kuru Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda 5.7466 TL'yi görürdü. Dolar saat 09:17'de 6.2860'ı görü. Dolar kuru saat 09.41 itibarıyla 5.9723 TL'de hareket ediyor.

EURO NE KADAR?

Euro kuru da TL karşısında yükselişe geçerek ve 6.9515'i gördü. Euro/TLşu dakikalarda 6.81 TL seviyesinde işlem görünüyor. İngiliz sterlini ise 7.7475 seviyesinde işlem görüyor. 

Piyasalarda bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek.

GÖZLER BAKAN ALBAYRAK'TA

Bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek. Piyasaların gözü bugün saat 14:30’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı ‘yeni ekonomi modeli’ toplantısında…

 

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