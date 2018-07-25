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İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

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İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu, 7 karşılaşmayla başladı. Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 5-0 yendi.

2. ön eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle: 
Astana (Kazakistan)-Midtjylland (Danimarka): 2-1
Cluj (Romanya)-Malmö (İsveç): 0-1
PAOK (Yunanistan)-Basel (İsviçre): 2-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 5-0
Shkendija (Makedonya)-Sheriff (Moldova): 1-0
Kızılyıldız (Sırbistan)-Suduva (Litvanya): 3-0
Legia Varşova (Polonya)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-2

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