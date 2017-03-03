İşte darbenin beyin takımı!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay'ın basılıp Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askerin rehin alınarak Akıncılar Hava Üssü'ne götürülmesine ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Genelkurmay Başkanlığı’nın basılma anına ilişkin çok çarpıcı fotoğraflar yer aldı. İddianamede Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. İddianamede sanıklar için rekor ceza istendi. 38 sanığa 2 bin 988'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde. Şüphelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol şartıyla serbest.

ÖRGÜT LİDERİ FETULLAH GÜLEN

15 Temmuz Darbe Girişimi Ana Davası kapsamında yazılan iddianamede bir numaralı sanık Fetullah Gülen. Yurtta Sulh Konseyi tamamen askerlerden oluşuyor. Darbeciler için ‘asker elbisesi giyen teröristler’ denildi.

ARALIK 2015'TE BAŞLADI

İddianameye göre darbe girişimi 27 Aralık 2015’te başladı. Girişim 60 darbesiyle benzerlik taşıyor. Adil Öksüz darbeci askerle toplantılar yaptı.

REKOR CEZA

İddianamede sanıklar için rekor ceza istendi. 38 sanığa 2 bin 988'er kez müebbet hapis cezası talep edildi. Örgüt lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

İŞTE YURTTA SULH KONSEYİ ÜYELERİ

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin tespit edildiği belirtildi.

İşte o 38 kişilik liste...

1-Akın Öztürk: Hava Pilot Orgeneral, Yüksek Askeri Şura Üyesi

2-Ahmet Bircan Kırker: Tuğgeneral, Kara kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı

3-Ahmet Özçetin: Hava Kurmay Albay, 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı

4-Ali Kalyoncu: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel İşlem Daire Başkanı

5-Ali Osman Gürcan: Tuğgeneral, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1. Jadarnam Komando Tugay Komutanı (Çakırsöğüt)

6-Ali Yazıcı: Kurmay Albay, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri

7-Bilal Akyüz: Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Teşkilat Şube Müdürü

8-Cemil Turhan: Kurmay Albay, Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü

9-Doğan Öztürk: Kurmay Albay, Genelkurmay Strarejik Dönüşüm daire Başkanlığı’nda Proje Geliştirme Şube Müdürü

10- Erhan Caha: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı

11-Ertuğrul Terzi: Kurmay Yarbay, 28. Mekanize Tümen Komutanlığı’nda Tabur Komutanı (Mamak)

12-Fırat Alakuş

13-Gökhan Şahin Sönmezateş

14-Hakan Evrim

15-Halil Gül

16-İlhan Talu

17-Kubilay Selçuk

18-Mehmet Dişli

19-Mehmet Partigöç

20-Mehmet Şahin

21-Muhsin Kutsi Barış

22-Murat Aygün

23-Murat Koçyiğit

24-Mustafa Barış Avıalan

25-Muzaffer Düzenli

26-Orhan Yıkılkan

27-Osman Kardal

28-Osman Kılıç

29-Osman Ünlü

30-Ömer Faruk Harmancık

31-Özcan Karacan

32-Özkan Aydoğdu

33-Ramazan Gözel

34-Savaş Kabaklı

35-Semih Terzi

36-Sinan Sürer

37-Turgay Sökmen

38-Ünsal Coşkun