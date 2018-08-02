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İşte Cuper'in yeni adresi

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İşte Cuper'in yeni adresi
Arjantinli teknik direktör Hector Cuper, Özbekistan Milli Futbol Takımı'nı çalıştıracak.

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımı çalıştırılması konusunda Arjantinli teknik direktör Hector Cuper ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, milli takımı çalıştırması için belirlenen 10 aday arasında Cuper'in öne çıktığı ve anlaşmaya varılan 62 yaşındaki teknik adam için 6 Ağustos'ta basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov, Cuper ile uluslararası alanda hedeflenen başarıların yakalanacağına inandığını söyledi.

Daha önce Mallorca, Valencia, Inter, Real Betis, Parma, Racing Santander gibi Avrupa takımlarının yanı sıra Türkiye'de Orduspor'u çalıştıran Cuper, Gürcistan ve Mısır milli takımlarında da görev almıştı.

Arjantinli teknik adam, 2015 yılında göreve başladığı Mısır'ı 28 yıl sonra Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na taşımıştı.

 

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