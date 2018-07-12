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İşte Cocu'nun Eljif Elmas planı

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İşte Cocu'nun Eljif Elmas planı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, genç oyunculara büyük önem veriyor. Hollandalı teknik adamın Eljif Elmas’ın oyun tarzını çok beğendiği ve Makedon yıldıza ilk 11’de şans vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, genç isimlerle yakından ilgileniyor. Berke Özer ve Barış Alıcı transferleriyle mutlu olan Hollandalı çalıştırıcı, PSV Eindhoven’da yaptığı gibi gençleri ön plana çıkarmak istiyor.

Hollandalı teknik adam, genç oyunculara görev vererek, eldeki kadro yapısını genişletmeyi hedefliyor. Phillip Cocu’nun özellikle Eljif Elmas’ın oyun tarzını çok beğendiği öğrenildi.

Eljif’in antrenmanlardaki iki yönlü oyunu ve yoğun çabasıyla, hocasının beğenisini kazandığını belirtildi.

Ortasaha kurgusunda Eljif’e görev vermeyi planlayan Cocu, yeni sezonda Makedon futbolcuya ilk 11’de yer vermeyi planlıyor.

Geçen sezon takıma kazandırılan Eljif Elmas, büyük beklentilerle geldiği Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamamıştı.

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