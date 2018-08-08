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İşte CHP'de imzalarını geri çeken 31 kişi!

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İşte CHP'de imzalarını geri çeken 31 kişi!
CHP Genel Merkezi 618 imzanın teslim edildiğini, bazı imzalarda evrak eksikliği olduğunu ve bazı imzaların da geri çekildiği için geçersiz olduğunu duyurdu. İmzalarını geri çeken isimler ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılması için çağrıda bulunan muhalifler 630 imzayı Genel Merkez'e verdiklerini açıkladı. Parti yönetimi ise 618 imzanın teslim edildiğini, bazı imzalarda evrak eksikliği ve mükerrer durumlar olduğunu duyurdu. Dün ise imza teslimi için son süre doldu ve Genel Merkez'den yapılan açıklamada 569 imzanın geçerli olduğu, kurultay yapılmayacağı açıklandı. Açıklamada bazı delegelerin imzalarını geri çektiği de vurgulandı.

CHP'de imzasını geri çeken 31 ismin listesine ilk kez Habertürk Yazarı Sevilay Yılman ulaştı.

31 ismin imzasını geri çektiği söylentileri sonrası imzasını geri çeken isimler merak konusu oldu. İlk kez Habertürk Yazarı Sevilay Yılman CHP'de imzasını geri çeken 31 ismin listesine ulaştı.

İşte imzasını çeken 31 delege...

1- Kemal İrez (Ankara)

2- Hüseyin Çiçek (Sivas)

3- Orhan Gümüş (İstanbul)

4- Betül Duman (Eskişehir)

5- Sema Yavuz (Eskişehir)

6- Yücel Zara (İstanbul)

7- Cansu Baykara (İzmir)

8- Aydın Paksak (Mardin)

9- Şemsettin Çelebi (Samsun)

10 - Bekir Akıl (Şanlıurfa)

11- Muhsin Devrim Altıntaş (İstanbul)

12- Üstüner Karacaoğlu (Erzurum)

13- Canan Silen (İstanbul)

14- Özlem Kaya (Erzincan)

15- Ali Yılmaz (Gaziantep)

16- Ayşe Işık (Elazığ)

17- Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl)

18- Aygül Kılıç Başboğa (Mardin)

19- Mehmet Çaplık (Mardin)

20- Şerif Yılmaz (Kilis)

21- Erkan Aydın (Bursa Milletvekili)

22- Çetin Arık (Kayseri Milletvekili)

23- Kazım Çam (İzmir)

24- İsa Eser (Antalya)

25- Maruf Kızılağaç (Bitlis)

26- Eyyüp Kalkan (Mardin)

27- Özcan Yılmaz (Antalya)

28- Özkan Yalım (Uşak Milletvekili)

29- Nazan Dönmez (İzmir)

30- Mitat Şahin (Uşak)

31- Serpil Gülseven (Kütahya)

 

 

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