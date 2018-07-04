İşte çeyrek final eşleşmeleri

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, oynanan iki maçla sona erdi.
Günün ilk maçında İsviçre ile karşılaşan İsveç, 66. dakikada Forsberg'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Diğer son 16 mücadelesinde Kolombiya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, çeyrek finalde İsveç ile eşleşti.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının ardından çeyrek ve muhtemel yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:
Çeyrek final
Uruguay-Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)
Brezilya-Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)
Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)
İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)
-Yarı final
Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)
Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)