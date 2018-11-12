İşte Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri!

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı’nın son sözlerinin ortaya çıktığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD’ye, İngiltere’ye, Almanya’ya ve Suudi Arabistan’a verdik” dediği cinayetin ses kayıtlarını dinlediğini iddia eden Türk kaynak, Kaşıkçı’nın son sözlerini Katar merkezli El Cezire televizyonuna anlattı. Kaynak, ses kaydında Kaşıkçı’nın Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net şekilde duyulduğunu ve son olarak “Boğuluyorum. Poşeti kafamdan çıkarın, klostrofobiğim ben” diye çığlık attığını söyledi.

Televizyona konuşan Daily Sabah adına çalışan gazeteci Nazif Karaman, tüm ses kayıtlarını dinlediğini iddia etti. Gazeteci, infazın ve yaşananların tüm ayrıntılarıyla kayıtlarda yer aldığını belirterek tüm bu sürecin 7 dakika sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada bahsi geçen ses kayıtlarının Suudi Arabistan, Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere ile paylaşıldığını duyurmuştu. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan’ın cinayeti işleyen kişinin, olaydan bir gün önce İstanbul’a gelen 15 kişilik ekipten olduğunu bildiğini açıklamıştı.

El Cezire’ye konuşan gazeteciye göre Suudi Bilimsel Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah al-Tubaigy öncülüğündeki ekip, Kaşıkçı’nın bedenini parçalamadan önce yerleri muşambalarla kapladı. Türk yetkililerin cesedi aramada sona yaklaştığının altını çizen kaynak, cezai soruşturmanın devam edeceğini belirtti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir kaynak da yine El Cezire Televizyonu’na yaptığı açıklamada konsolosluk rezidansında cesedi yok etmek için kullanıldığına inanılan kimyasal asit izleri bulunduğunu söylemişti.

El Cezire’ye ses kaydındaki bilgileri veren gazeteci Suudi ekibin ülkeye getirdiği ve cinayette kullanıldına inanılan aletlerin fotoğraflarının çok yakında yayımlanacağını belirtti. Ayrıca Kaşıkçı’nın son anlarına ait bazı belgesel görüntülerde gazetede yayımlanacak.

İstanbul Savcısı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı’nın Konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalandığını söylemişti.

Suudi Arabistan cinayet soruşturması kapsamında aralarında 5 üst düzey yöneticinin de bulunduğu 18 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Şüphelilerin Türkiye’ye gönderilmesi ve burada yargılanması isteğini Riyad reddetmişti.