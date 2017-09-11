İşte Burcu Esmersoy'un yeni aşkı!

Yeni bir aşka yelken açan güzel yıldız Burcu Esmersoy yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.

Burcu Esmersoy sevgilisi Berk Suyabatmaz'la ilk görüntülendi. Önceki gün bir alışveriş merkezine giden çift baş başa yemek yedi. Yemek çıkışı objektiflere yakalanan Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz utangaç tavırlar sergiledi.