Burcu Esmersoy sevgilisi Berk Suyabatmaz'la ilk görüntülendi. Önceki gün bir alışveriş merkezine giden çift baş başa yemek yedi. Yemek çıkışı objektiflere yakalanan Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz utangaç tavırlar sergiledi.
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İşte Burcu Esmersoy'un yeni aşkı!
Yeni bir aşka yelken açan güzel yıldız Burcu Esmersoy yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.
Etiketler: Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz, magazin haberleri, haberler
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- 16:21 - CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastı
- 16:13 - 'Gizemli yol'da deney yaptılar
- 16:09 - Tek celsede boşandılar
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- 15:41 - Zarrab’a tahliye muamması
- 15:37 - Kuzey Kore ABD’ye rest çekti
- 15:34 - O ilde 11 hayalet silah ele geçirildi
- 15:30 - D-100'de tehlike dolu anlar
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