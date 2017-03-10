İşte böyle arıyorlar!

Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Yapı Grubu'na ait helikopter düştü. İlk belirlemelere göre beş kişi ölürken, çalışmalar devam ediyor. Olay yerinde ve çevredeki yeşillik alanda arama çalışmaları devam ediyor.



Eczacıbaşı Yapı Grubu'na ait olduğu belirlenen helikopter bugün saat 11.00'de 7 kişiyle Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Helikopter Büyükçekmece'ye geldiğinde yoğun sis nedeniyle irtifa kaybederek düştü.

Beş kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Eczacıbaşı Yapı Grubu'na gelen Rus misafirlerin Bozüyük'teki fabrikayı ziyaret etmek için hareket ettiği öğrenildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ilk belirlemelere göre beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Otoyola düşen helikopter nedeniyle trafik tamamen dururken, çok sayıda araç da helikopterin kopan parçaları nedeniyle hasar gördü. Olay yerinde ve çevredeki yeşillik alanda arama çalışmaları devam ediyor.

D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan bir parça isabet etti. Otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görüldü.