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İşte Bir Üst Tura Çıkan Takımlar

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İşte Bir Üst Tura Çıkan Takımlar
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması bugün oynanan maçlar sonunda tamamlanırken, gruplarından bir üst tura yükselen 24 takım belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması bugün oynanan 24 karşılaşma sonucunda tamamlandı. İstanbul Başakşehir, grubun son maçında deplasmanda Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ı Crivelli’nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek 10 puanla grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton’a 4-0 mağlup olurak, bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor’da İsviçre deplasmanında Basel’e 2-0 kaybederek Avrupa’ya veda etti.

Bugün oynanan maçlar sonunda bir üst tura yükselmeyi başaran takımlar şu şekilde:

A Grubu: Sevilla, Apoel

B Grubu: Malmö, Kopenhag

C Grubu: Basel, Getafe

D Grubu: LASK Linz, Sporting Lizbon

E Grubu: Celtic, Cluj

F Grubu: Arsenal, Eintracht Frankfurt

G Grubu: Porto, Rangers

H Grubu: Espanyol, Ludogorets

I Grubu: Gent, Wolfsburg

J Grubu: İstanbul Başakşehir, Roma

K Grubu: Braga, Wolverhampton

L Grubu: Manchester United, AZ Alkmaar

Bugünkü maçların ardından son 32 turunda seribaşı olan takımlar da belli oldu. Gruplarını lider bitiren 12 takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nden gelen ve grup aşamasında en fazla puanı toplayan dört takım yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak. Seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar şu şekilde:

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Ajax, Arsenal, Braga, Basel, Benfica, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK Linz, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Kopenhag, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolverhampton

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