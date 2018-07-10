İşte Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni Ankara Beştepe'de gerçekleştirildi. Geceye davetli isimler Külliye'den bu paylaşımları yaptılar. Törene katılanlar arasında sürpriz isimler vardı. İşte Beştepe'deki törene katılan ünlü isimler...
ECE ERKEN VE FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ
ALİŞAN
Mustafa Ceceli Ampute milli sporcu Muhammet Yeğen ile birlikte
Ses sanatçısı Züleyha Ortak - eski İtalya Başbakanı Berlusconi
Gazeteci Bilal Demir - Orhan Gencebay
Gazeteci Hakan Erdem- Wilma Elles
Gazeteci Salih Nayman Esra Erol ile birlikte
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törene Müge Anlı'da katıldı
Hülya Koçyiğit