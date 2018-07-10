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İşte Beştepe'deki törene katılan ünlüler

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İşte Beştepe'deki törene katılan ünlüler
Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni Ankara Beştepe'de gerçekleştirildi. Geceye davetli isimler Külliye'den bu paylaşımları yaptılar. Törene katılanlar arasında sürpriz isimler vardı.

Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni Ankara Beştepe'de gerçekleştirildi. Geceye davetli isimler Külliye'den bu paylaşımları yaptılar. Törene katılanlar arasında sürpriz isimler vardı. İşte Beştepe'deki törene katılan ünlü isimler...

ECE ERKEN VE FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ

1219401_97735.jpg

ALİŞAN

alisan-001.jpg

Mustafa Ceceli Ampute milli sporcu Muhammet Yeğen ile birlikte

 

mustaf-ceceli.jpg

Ses sanatçısı Züleyha Ortak - eski İtalya Başbakanı Berlusconi

zuleyha-orak.jpg

Gazeteci Bilal Demir - Orhan Gencebay

orhan-gencebay-001.jpg

Gazeteci Hakan Erdem- Wilma Elles

wilma-elles.jpg

Gazeteci Salih Nayman Esra Erol ile birlikte

esra-erol.jpg

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törene Müge Anlı'da katıldı

muge-anli.jpg

Hülya Koçyiğit

hulya-kocyigit-001.jpg

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