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İşte Beşiktaş'ın yeni maç programı

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İşte Beşiktaş'ın yeni maç programı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, Avusturya'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarındaki maç programı belli oldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre ilk etap çalışmalarını Slovakya'da tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular, iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'da bir araya gelecek.

Ehrenhausen kasabasında, 20 Temmuz Cuma gününe kadar kamp yapacak Beşiktaş, burada dört hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampında yapacağı maçların programı şöyle:

12 Temmuz Perşembe: Beşiktaş - Shaktar Donetsk

15 Temmuz Pazar: Beşiktaş - CSKA Moskova

17 Temmuz Salı: Beşiktaş - Reading

20 Temmuz Cuma: Beşiktaş - Krasnodar

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