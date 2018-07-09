İşte Beşiktaş'ın yeni maç programı

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre ilk etap çalışmalarını Slovakya'da tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular, iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'da bir araya gelecek.
Ehrenhausen kasabasında, 20 Temmuz Cuma gününe kadar kamp yapacak Beşiktaş, burada dört hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlıların Avusturya kampında yapacağı maçların programı şöyle:
12 Temmuz Perşembe: Beşiktaş - Shaktar Donetsk
15 Temmuz Pazar: Beşiktaş - CSKA Moskova
17 Temmuz Salı: Beşiktaş - Reading
20 Temmuz Cuma: Beşiktaş - Krasnodar