İşte bakanlık için adı geçen isimler

Siyasi kulislerde Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak adlandırılan yeni hükümette üç müsteşar, bir vali ve bir genel müdürün adı geçiyor. İsimlerden birini İstanbullular yakından tanıyor.

Önümüzdeki hafta 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine açıklanıyor. Ankara'da kulisleri de yeni bakanlar kimler olacak sorusu ile çalkalınıyor.

Kulislere düşen isimler ise hayli dikkat çekici. Meclis başkanlığı için ismin kesinleştiği söylenirken Dışişleri Bakanı da belli gibi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi iyi çalıştığı ve projelerine güvendiği bürokratlarla, özel sektör temsilcileri ve eski siyasetçilerden oluşturacağı söyleniyor.

YARDIMCILARDAN BİRİ KADIN

Erdoğan’ın yardımcılarından birinin kadın olacağı, hem kabineye hem de grup yönetimine kadın siyasetçi alacağı belirtiliyor. Daha önce AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın dile getirdiği ve teknik olarak üç milletvekilinin bakan yapılmak üzere istifa etmesine engel olmadığına ilişkin açıklamasına karşın, yeni kabineye milletvekilleri arasından isim alınacağı iddiaları dünden itibaren değişmeye başladı. Bunun yapılması AK Parti açısından özellikle Meclis görevleri konusunda risk oluşturmasa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimseyi istifa ettirmeyeceği ifade ediliyor.

Yeni bakanlar kimler işte adı geçen isimler

Ankara kulislerine bakan olacağı söylenen 3 müsteşar, bir vali ve bir genel müdürün ismi düştü. Erdoğan'ın bakan yapmayı düşündüğü bürokratlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay var.

İçişleri bakanı olacak iddiası

İstanbulluların yakından tanıdığı İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal'ın da bakanlık için ismi geçiyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in İçişleri Bakanı yapılacağı iddia ediliyor. Tekin, Özçelik ve Kartal’ın müsteşarlık yaptıkları bakanlıklarda değerlendirileceği söyleniyor.

Dışişleri Bakanı kim olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı olarak kabineye alınacağı Ankara kulislerinde en çok konuşulanlar arasında. Kalın'ın kabineye girmesi durumunda, Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği konuşulurken, Çelik’in Cumnhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağını öne sürenler de bulunuyor.

Mehmet Şimşek ne olacak?

Milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın bakan yapılıp yapılmayacağı da halen belirsizliğini koruyor.

Meclis başkanı ismi kesin gibi...

AK Parti’nin, Meclis yönetiminde yer alacak yeni isimler de merak konusu. Erdoğan’ın yeni grup başkanvekiliği görevine Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Bülent Turan ve Özlem Zengin gibi isimleri getireceği iddia ediliyor.

TBMM Başkanlığı için Binali Yıldırım’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, yapılacak yeni düzenleme nedeniyle ‘grup başkanı’ seçiminin yapılmayacağı belirtiliyor.

Mevcut grup başkanvekilleri ile bazı eski bakanların komisyon başkanı olarak değerlendirilmesi gündemde. AK Parti’nin yeni genel merkez yönetimi, 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongreden sonra değişecek. Erdoğan, yeni MKYK’sının içinden yeni genel başkan yardımcılarını seçecek.