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İŞTE BAĞDADİ OPERASYONUN PERDE ARKASI!

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İŞTE BAĞDADİ OPERASYONUN PERDE ARKASI!
Dünyanın en çok aranan teröristi IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Barişa kasabasında öldürülmesinin yankıları sürerken, dünya medyasında operasyona ilişkin kritik ayrıntılar yayınlanıyor.

 Amerikan New York Times gazetesi (NYT), ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), istihbarat birimleri, ordu ve terörle mücadelede görevli 10 üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde cumartesi sabaha karşı TSİ 04:15’te tamamlanan operasyonun perde arkasını yazdı.

İŞTE ADIM ADIM BAĞDADİ OPERASYONU:

* Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) yaz aylarında Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki bir köyde olduğuna dair istihbarat aldı.

* Bu istihbarat, Bağdadi’nin eşlerinden biri ile yakalanan IŞİD kuryesinin sorgulanmasıyla elde edildi.

* CIA yetkilileri IŞİD kuryesinden alınan istihbarat üzerine Iraklı ve Suriyeli Kürt istihbarat birimleriyle çalışmaya başladı.

* Suriyeli bir mühendis, Bağdadi’nin öldürüldüğü Barişa köyünde, El Kaide bağlantılı Hurras el-Din örgütünün elebaşlarından Ebu Muhammed Salama’nın evinde gizlendiğini anlattı.

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IŞİD elebaşı Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Barişa köyünde saklandığı yapının uydu görüntüsü…

* ABD ordusuna bağlı Delta Gücü komandoları, süreç içerisinde bazı engeller nedeniyle operasyonu en az iki kez ‘son dakika’ iptal etti.

* Ancak istihbarat birimleri nihai operasyondan kısa süre önce Bağdadi’nin yer değiştirmek üzere olduğunu öğrenince, hızla harekete geçilmesi kararlaştırıldı.

* ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in açıklamasına göre; Başkan Donald Trump perşembe ve cuma günlerinde operasyon için yeşil ışık yaktı.

* Bağdadi’nin yok edilmesini sağlayan son operasyonun planlaması ise geçen hafta iki üç gün içerisinde tamamlandı.

* ABD saatine göre akşam 17:00 sıralarında sekiz Amerikan helikopteri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’deki üsten havalandı.

* Amerikan Özel Kuvvetler ekibi, eğitimli köpekleriyle birlikte, radara yakalanmamak için alçak uçuş yapan helikopterle 70 dakikada İdlib’e bağlı Barişa köyüne ulaştı.

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Anadolu Ajansı, Bağdadi’ye yönelik operasyonun yapıldığını alanı görüntüledi.

* Delta komandaları karaya ayak basmadan Amerikan savaş uçakları bölgedeki binaları vurmaya başlamıştı.

* Özel Kuvvetler, Bağdadi’nin saklandığı alana duvarı havaya uçurarak girdi ve bu sırada karşılarına çıkan IŞİD üyelerini ortadan kaldırdı.

* ABD güçlerine eşlik eden bir Arapça tercüman, bölgedeki çocuklara ve sivillere kaçmalarını salık verdi ve onlara yol gösterdi. Bu şekilde 11 çocuğun kurtulduğu ifade edildi.

* Bu sırada peşinde Amerikan komandaları olan Ebubekir El Bağdadi, yanına üç çocuğunu da alarak yeraltı tünellerinden kaçmaya çalışıyordu.

* Bağdadi’nin intihar yeleği giymiş olduğunu öngören komandalar, eğitimli bir köpeğe ‘saldır’ emri verdi. Bu esnada terör örgütü elebaşı kendini üç çocuğuyla birlikte havaya uçurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi’nin ortadan kaldırıldığı operasyonu Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte izledi.

* Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Bağdadi’ye yönelik operasyona ‘Mueller’ adının verildiğini açıkladı.

Kayla Mueller, IŞİD tarafından esir alınmış, işkenceye ve tecavüze uğramış Amerikalı bir insanı yardım çalışanıydı.

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Mueller IŞİD zulmü altında 2015 yılında henüz 26 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

 

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