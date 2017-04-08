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İşte Arda Turan'ın yeni adresi!..

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İşte Arda Turan'ın yeni adresi!..
Barcelona akademisinde yetişip, 2011 yılında Arsenal'in yolunu tutan Hector Bellerin, yeniden İspanya'ya dönme hazırlıkları yapıyor.

Katalan devinin eski futbolcusunu sezon sonunda transfer etmek için, Londra kulübüyle temaslara başlaması beklenirken, transferin önündeki en büyük engel 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli...

Barcelona'nın maksimum 25 milyon Euro teklif yapabileceği Bellerin için aradaki 15 milyon Euro pazarlık edilebilecek seviyede değil.

Bu noktada İspanyol basını, hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan milli futbolcu Arda Turan'ı devreye soktu.

Radio Barcelona programında, Katalan ekibinin Hector Bellerin karşılığında, Arda Turan'ı Arsenal'e gönderebileceği belirtildi.

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