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İşte Arda Turan'ın cezası!

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İşte Arda Turan'ın cezası!
Başakşehir Kulübü, Arda Turan'a verdiği cezayı açıkladı...

"Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz"

Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan'a 2 milyon 500 bin TL para cezası verdiklerini açıkladı. Kulübün yönetim kurulunun aldığı karar şöyle;

"Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."

 

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