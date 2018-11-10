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İşte AK Parti'de İzmir için konuşulan kadın aday

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İşte AK Parti'de İzmir için konuşulan kadın aday
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için Nükhet Hotar'ın adının da geçtiğini iddia etti.

Hotar, AKP İzmir Milletvekili olmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanmıştı. 

Çekirge bugünkü yazısında yerel seçim için şu kulis bilgileri aktardı:

Aziz Kocaoğlu’ndan sonra elbette aday isimleri çıkıyor.

CHP için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur... Murat Bakan... Kamil Okyay Sındır... Mehmet Ali Susam... Ve Alaattin Yüksel...

Dikkat edin. Hep erkek...

Peki kadınların bu kadar etkin olduğu bir şehirde neden bir kadın aday çıkmaz?

İzmir’deki bütün sosyal etkinliklerde kadın öncülüğü vardır.

Ama şehri yönetmeye gelince aday yok...

Gerçi AK Parti için Nükhet Hotar adı geçiyor.

Ama CHP’de bir tek kadın aday adı kulislerde gözükmüyor.

Şaşırtıcı değil mi?

Bana göre artık çıkacak...

Bekliyorum...

 

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