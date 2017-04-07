İşte ABD'nin saldırısını destekleyenler ve kınayanlar

Aralarında Türkiye, İngiltere, Fransa, İsrail, Japonya, İtalya, Polonya, Suudi Arabistan, Katar ve Avustralya'nın yer aldığı ülkeler, Suriye rejiminin hava üslerine düzenlenen füze saldırısına destek verdi.

Türkiye

Türkiye'den ilk tepki, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'dan geldi. Kurtulmuş'un cümleleri şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından oradaki askeri üssün vurulması, yani kalkıp sivillerin üzerine ateş eden, muhtemelen kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esed rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esed rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz.

Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar."

İngiltere

İngiltere de füze saldırısını tüm gücüyle desteklediğini ilan etti. İngiliz hükümet sözcüsü, "Birleşik Krallık hükümeti ABD'nin adımlarını tümüyle destekliyor. Suriye'deki rejimi caydırmak için atılan bu adımın rejimin yaptığı kimyasal silah saldırısına uygun bir karşılık olduğuna inanıyoruz" dedi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, saldırı öncesi Washington tarafından bilgilendirildiklerini söyledi.

İsrail

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yazılı açıklamayla operasyona tam destek verdi: "Başkan Trump, güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esad rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir."

Avustralya

Avustralya adına açıklamayı Başbakan Malcolm Turnbull yaptı. Televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamada Turnbull, Washington'ın hamlesine tam destek verdi.

Polonya

Avrupa'dan operasyona destek veren bir başka ülke Polonya oldu. Polonya hükümet sözcüsü Rafal Bochenek, ABD'nin dünya barışının garantörü olduğunu söyledi. Bochenek, "Esad sivillere karşı kimyasal silah kullanarak bir sınırı aştı. ABD’nin bu adımının istikrar getireceğini umuyoruz" dedi.

Suudi arabistan

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan da operasyona tam destek verdiğini duyurdu.

Katar

ABD'nin bir başka müttefiki Katar da füze saldırısının arkasında olduğunu açıkladı.

KARŞI ÇIKANLAR

İran

Şam rejimini iç savaşın başından bu yana destekleyen İran, bugünkü ABD saldırısına en sert tepki gösteren ülke oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verdi.

Rusya

Moskova yönetimi, saldırıdan dakikalar sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Kremlin ise, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak ABD-Rusya ilişkilerinin ciddi zarar gördüğünü duyurdu.