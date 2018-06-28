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İstanbul'u Sağanak Yağış Vurdu!

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İstanbul'u Sağanak Yağış Vurdu!
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu.

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul'a inecek uçaklar şiddetli yağış nedeniyle havada tur atmak zorunda kalırken, bazı ilçelerde yollar göle döndü.

BAĞCILAR VE ATAKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bu noktalardan bir de Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı oldu. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Araçlar yollarda mahsur kaldı Mahsur kalan araçlar çevredik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ataköy'de de Strasburg Caddesi üzerinde bazı araçlar da göle dönen yolda  hasar gördü. Araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı. Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 

 

TAKSİM MEYDANI'NI ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı. Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA 

 

DOLU YAĞIŞINDA KÖPRÜ ALTINA SIĞINDILAR

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Bazı vatandaşlar D-100 Karayolu'nda köprülerin altında araçlarını park ederek etkili olan dolu yağışına karşı araçlarını korumaya çalıştılar. Dolu yağışı nedeniyle TEM otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu. 

Köprü altında aracını park eden sürücü Adnan Dolgun, "Malesef birinci yağmur da kurtuldum. Bahçelievler'de bir kapalı garaj yetiştirebildim. Şimdi gelirken aşırı derece şimşek gök görültüsü yağmur dolasıyla son çare Bostancı Köprüsü'nü buldum. Bundan sonra ne olacak bilemiyorum belki de sabahlyacağız bu gece" diye konuştu. Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

 

SAĞANAK VE ELEKTRİK YÜKLÜ BULUTLAR HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul'da etkili  olan sağanak  ve elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle  İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan uçaklar 30 dakika ile 1 saat arasında hava da tur atamak zorunda kaldı. İniş yapacak  6 uçak ise başka havalimanılarına yönlendirildi.
 

6 UÇAK BAŞKA HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken Onur Hava Yolları'nın Bodrum  ile Türk Hava Yolları'nın Dublin ve Franfurt uçakları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. THY'nin Malaga uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na inerken yine THY'nin Ljubliana ve Moskova uçakları ise Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.
 

NEDEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA İNİYOR

Kısaca CB (kümülonimbus-cumulonimbus) olarak adlandırılan bu tür bulutlar, uçakların sistemlerine zarar verebilecek düzeyde elektrik yüküne sahip. Pilotlar bu tür bulut oluşumlarının içine girmiyor. Etraflarından dolaşarak uçuyor. Ancak CB bulutları bazen uçaklar emniyet mesafesini korusa bile uçakların yoğun olarak elektrik kullandığı radar veya avionik sistemlerine zarar verebiliyor.

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