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İstanbul'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü

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İstanbul'u sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü
Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metro seferleri dururken, Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlar olduğu öğrenildi.

Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece azaldığı kentte aniden bastıran yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri de araçlarında kurtarılmayı bekledi.

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa - Maltepe alt geçidini su bastı ve geçit ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, Vatan Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı. İBB, sefer yapılamayan bölge arasına ücretsiz otobüs seferi hizmeti vereceğini duyurdu. Beyoğlu'nda da sağanak etkili olurken, Fuadiye Sokak'ta dün yıkılan binanın olduğu alanda yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sürüyor.

Belediye ekipleri bu alana dolgu yaparak destek amaçlı kamyonlarla kum ve çakıl dökerken, belediye ve AKOM araçlarının bölgedeki inceleme ve destek çalışmaları sürüyor.

 

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