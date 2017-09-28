İstanbul'u sağanak vurdu

İSTANBUL'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yol çökerken, Sarıyer'de evlere su bastı, araçlar yolda kaldı.

Sarıyer taraflarında yağmur şiddetini arttırdı. Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur nedeniyle yolları su kapladı. Trafikte seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Öğrenci servisinden inen iki kız öğrenci yol kenarından sel halinde akan su nedeniyle kaldırıma geçmekte zorluk yaşadı. Bazıları otobüs duraklarına sığındı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUN TRAFİK

Uğur AYAZSIN / İstanbul (DHA) Akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik felç oldu. Anadolu yakasında Beykoz ve Üsküdar'da etkinlik gösteren yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Harem sahilde araçlar biriken su nedeniyle yoldan geçmekte zorandı.

Sarıyer'de sokaklar göle döndü, evleri su bastı, araçlar yola saplandı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde sel baskınlarına neden oldu. Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi, Muhtar Sokakta bulunan evleri su bastı, araçlar sularla birlikte gelen mıcır nedeniyle yola saplandı.



Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağış bazı ilçelerde sel baskınlarına neden oldu. Yağışın yoğun olduğu Sarıyer'de bazı evleri su bastı. Başlayan yağmurun ardından bazı noktalarda istinat duvarları çöktü. Bu noktalardan birisi de Sarıyer, Muhtar Sokak oldu. Sokak boyunca akan suyla birlikte taşınan mıcır nedeniyle seyir halinde olan araçlar kuma saplandı. Evlerin içini su bastı. Bazıları yol boyunca akan suyun evlerine girmemesi için yol boyuna tahtalarla barikat kurdu. Burada yaşayanlar evlerine biriken suyun tahliyesi için çalışırken, yolda kalan araç sahipleri de kürek yardımı ile araçlarını saplandıkları yerden çıkartmaya çalıştı.



Aracı mıcıra saplanan bir servis şoförü, " Bir buçuk saattir burada bekliyoruz. Yukarıdan gelen sel ile birlikte önümdeki araç ters döndü. Daha sonra selle birlikte gelen mıcır arabamın altına doldu. Perişanız burada" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamda, 1 saat içinde İstanbul’da metrekareye 75 k'logram yağış düştüğü kaydedildi.

AKOM: Metrekareye 122 kilogram yağış düştü

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan yağışa ilgili Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada metrekareye 122 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.



İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışa ilişkin AKOM'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağış Kilyos, Sarıyer, Beykoz gibi İstanbul'un kuzey bölgelerini etkisi altına almıştır. Yağış, özellikle boğaz çevresinde 25-90 dakikalık sürelerde etkili olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'ne ait Kilyos AWOS istasyonundan kaydedilen verilere göre yaklaşık 1.5 saatlik süre içerisinde 89 kg yağış, toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedilmiştir. Yağışla birlikte poyraz yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgâr (YSS KÖPRÜSÜ - 67km/s) hava sıcaklıklarının da 18C derecelere kadar gerilemesine neden olmuştur. Yağışlar Kilyos, Sarıyer, Şişli bölgelerinde etkili olmuştur. Bu bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su çekme, yıkama, temizlik, ilaçlama ve mobil büfe hizmeti halen devam etmektedir" denildi.



“YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"



Yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekiplerinin su baskını ve göllenmelere müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Şiddetli yağış nedeniyle FSM karayolu (iki yönlü) ve bağlantı yolları ile Sarıyer sahil yolu ve Baltalimanı Çayırbaşı caddelerinde ulaşımında kısa sürelerle aksamalar yaşanmıştır. Yağışın 1 saat içerisinde kuvvetini yitirmesi ve hafif şekilde Pazar sabah saatlerine kadar il genelinde devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti

Mehmet İlkay ÖZER-Hakan KAYA-Özgür EREN-Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yol çökerken, Sarıyer'de evlere su bastı, araçlar yolda kaldı.



Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle Beşiktaş, Küçükbebek Caddesi'nde göçme meydana geldi. Yolun göçtüğünü gören sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. Sarıyer'de ise sağanak yağış nedeniyle Baltalimanı Hisarüstü Caddesi Viyadüğü'nde mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintisinde araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri tarafından vidanjörlerle biriken su tahliye edilirken, ekipler tıkanan mazgalları temizledi. Sarıyer Karanfil Sokak'ta ise tıkanan mazgallar nedeniyle yolda su birikintileri oluştu araçlar yolda kaldı, bazı evlere ise su bastı.