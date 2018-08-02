İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve beraberindeki heyet, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Koç, İtalya temsilcisi Cagliari ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde misafirlerini makamında ağırladı.

Görüşmede, iki kulüp başkanının yanı sıra sarı-lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile İstanbulspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yurttaş ve Bayram Saral da hazır bulundu.

Ziyarette başkanlar birbirlerine forma hediye ederken, Ali Koç, Sarıalioğlu'na hediye ettiği formanın üzerine "Sevgili başkan, yeni sezonda İstanbulspor'un yolu açık, şansı bol olsun. Kalpler beraber." yazarak imza attı.