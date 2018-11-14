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İstanbullular yarına dikkat!

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İstanbullular yarına dikkat!
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabah başlayacak sağanak yağışın cuma akşama kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor. Yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

 

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