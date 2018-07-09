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İstanbullular için önemli hava durumu uyarısı

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İstanbullular için önemli hava durumu uyarısı
Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da hafta ortasına kadar havada çoğunluklu parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kısa süreli yerel sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarının bulutlu gökyüzüne rağmen 30-33 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Nallıhan, Beypazarı) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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