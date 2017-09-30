İstanbullular DİKKAT!.. Meteoroloji: İstanbul'da hafta sonu!..

Yağışın hafta sonu beklendiği kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'un Avrupa Yakası, pazar günü ise İstanbul'un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli ve siddetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Etiketler: İstanbul, Meteoroloji, yağış, açıklama, haberler
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