  • BIST 102.908
  • Altın 146,617
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAfyonkarahisar’da 11 sanığa FETÖ'den hapis cezası

İstanbullular DİKKAT!.. Meteoroloji: İstanbul'da hafta sonu!..

»
İstanbullular DİKKAT!.. Meteoroloji: İstanbul'da hafta sonu!..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli ve siddetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yağışın hafta sonu beklendiği kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'un Avrupa Yakası, pazar günü ise İstanbul'un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım açıkladı!.. İşte TEOG yerine getirilecek yeni sistem!30 Eylül 2017 Cumartesi 09:06
  • ABD’den referandum açıklaması: Tanımıyoruz30 Eylül 2017 Cumartesi 09:02
  • Denizli'de şok olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı29 Eylül 2017 Cuma 22:39
  • Eski düğün fotoğraflarına baktı şoke eden gerçekle karşılaştı!29 Eylül 2017 Cuma 22:12
  • İstanbul’da 20 ayrı noktaya polis baskını29 Eylül 2017 Cuma 21:45
  • Kulağını koparan komşusunu öldürdü29 Eylül 2017 Cuma 21:41
  • Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem29 Eylül 2017 Cuma 21:32
  • Art arda flaş gelişmeler... Pazar günü Avrupa'da kıyamet kopacak!29 Eylül 2017 Cuma 21:12
  • Mahmut Tuncer'den o iddiaya yanıt...29 Eylül 2017 Cuma 21:07
  • Türkiye'nin konuştuğu kaza böyle gerçekleşmiş!29 Eylül 2017 Cuma 20:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim