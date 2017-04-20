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İstanbullular dikkat! ...

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İstanbullular dikkat! ...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı. Çalışmaların 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

İstasyonlarına kurulacak Serbest Geçiş Sistemi için çalışmalar bugün itibarıyla  başlatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, otoyol ve  Boğaz köprülerinde serbest geçiş ücret toplama sistemleri yapım işi kapsamında,  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık  sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için çalışmalara başlandı. Bu  kapsamda, araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmaksızın ortak geçiş  yapabileceği konstrüksiyonlar (TAK'lar) tesis edilerek, OGS ve HGS algılayıcılar  bu konstrüksiyonlara yerleştirilecek. Tesis edilen konstrüksiyonların altında 4  şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlandıktan sonra yol  trafiğe açılacak.


HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde, geçiş ücreti sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak yeni sistemin sorunsuz işlediğinin belirlenmesinin ardından kurulduğu yerlerdeki HGS ve OGS gişeleri yıkılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi kurulumu sonrasında geçişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olduğu gibi şerit farkı olmadan sağlanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar, Aselsan ve PTT AŞ tarafından gerçekleştirildi. Serbest Geçiş Sistemi, söz konusu köprü ve istasyonlarda kullanılmaya başlandı.

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