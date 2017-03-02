“İstanbullu Gelin” bugün Başlıyor!!!

Faruk ve Süreyya’nın tutku dolu aşkları tanıtım karelerine işte böyle yansıdı.

.Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş’un yaptığı Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “İstanbullu Gelin” bu akşam izleyicisi ile buluşuyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin tanıtımı için Özcan Deniz smokin, Aslı Enver ise özel dikim gelinlikle objektiflerepoz verdi. Birbirlerine ilk görüşte vurulan Faruk ve Süreyya’nın masalsı aşkları fotoğraf karelerine de yansıdı.

Yakışıklı oyuncu Özcan Deniz, asil duruşu ve etkileyici bakışları ile dikkatleri çekerken Aslı Enver ise tamamı elde dikilen dantel ve inci işlemeli, son yılların gözdesi (geçmiş dönem modası)olan vintage gelinlikle göz kamaştırdı. Süreyya’nın karakterine uyan ve romantik havasını öne çıkarmak için özel olarak tasarlanan vintage gelinlik 10 günde dikildi.