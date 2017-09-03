  • BIST 110.010
  • Altın 147,032
  • Dolar 3,4219
  • Euro 4,0575
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAÜniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün

İstanbullu, 100 metrekarelik evi 12,5 yılda alabiliyor

»
İstanbullu, 100 metrekarelik evi 12,5 yılda alabiliyor
TUVİMER'in araştırmasına göre, İstanbullu'nun 100 metrekarelik bir konut almak için hiç harcama yapmadan 12,5 yıl çalışması gerekiyor.

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin  (TUVİMER) araştırmasına göre, bir yıllık geliriyle bir konutun 8 metrekaresini  alabilen İstanbullu'nun, 100 metrekarelik bir konut için hiç harcama yapmadan  12,5 yıl çalışması gerekiyor.

TUVİMER, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "İl  Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" datasını kullanarak İstanbul,  Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da yaşayanların gelir durumu ile gayrimenkul kira  ve satış değerleri üzerinden ne kadar sürede konut sahibi olabileceklerini ölçtü.

AA muhabirinin "İller Arası Farklılaşan Barınma Odaklı Satın Alma  Gücüne Yönelik Değerlendirme Raporu" başlıklı araştırmadan derlediği bilgilere  göre, İstanbul, en zor konut alınan kent olarak belirlendi.

Türkiye'nin en kalabalık 5 kentinde en yüksek konut metrekare değeri 5  bin 418 lira ile İstanbul'da olurken, İstanbul'u 3 bin 89 lira ile İzmir, 2 bin  250 lira ile Antalya, bin 955 lira ile Bursa ve bin 830 lira ile Ankara izliyor.

Bir metrekarelik konutun ortalama aylık kira değeri İstanbul'da 21  lira, İzmir'de 13 lira, Ankara'da 10 lira, Bursa ve Antalya'da 9'ar lira oldu.

BiR YILLIK GELİRİYLE EN AZ KONUT METREKARESİ ALABİLEN KENT İSTANBUL

TÜİK'in "İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" verisine  göre, kişi başına düşen yıllık gelirin en fazla olduğu kent 43 bin 645 ile  İstanbul olarak belirlendi. İstanbul'u 36 bin 680 lira ile Ankara, 31 bin 178  lira ile İzmir, 29 bin 946 lira ile Bursa ve 29 bin 692 lira ile Antalya takip  etti.

Söz konusu kentlerde yer alanların kişi başına düşen yıllık gelirleri  ile kentlerdeki ortalama konut metrekare satış fiyatları baz alındığında,  İstanbul'da çalışan bir kişi, bir yıllık geliriyle bir konutun 8 metrekaresini  alabiliyor.

Bir yıllık geliriyle Ankaralılar 20 metrekare, Bursalılar 15  metrekare, Antalyalılar 13 metrekare, İzmirliler ise bir evin 10 metrekaresine  sahip olabiliyor.

Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu kent İstanbul olsa da,  satılık metrekare konut fiyatlarının yüksek kalması, İstanbulluları söz konusu  kentler arasında "bir yıllık geliriyle en az konut metrekaresi alabilen" kent  yapıyor.

"BİR ANKARALININ BARINMAYA YÖNELİK SATIN ALMA GÜCÜ İSTANBULLUDAN  YÜZDE 150 DAHA FAZLA"

TUVİMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu, araştırmaya  ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ortalama düzeyde kazanan birinin  100 metrekarelik bir konutu alabilmesi için İstanbul'da hiç harcama yapmadan 12,5  yıl çalışması gerektiğini, bu sürenin Ankara'da 5 yıla kadar indiğini, Bursa'da 7  yıl, Antalya'da 8 yıl ve İzmir'de 10 yıl olduğunu bildirdi.

Söz konusu tablonun, bir Ankaralının barınmaya yönelik satın alma  gücünün İstanbullu'dan yüzde 150 daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu,  İstanbul'un, söz konusu kentler arasında barınmaya yönelik en düşük ekonomik güce  sahip kent olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti: "Bu sonuçlar, İstanbul'da çalışan ve yaşayan bir kişinin barınma  konusunda karşı karşıya olduğu güç durumu da gözler önüne sermekte. Ankara, bu  kapsamda sadece İstanbul'dan değil, İzmir, Antalya ve Bursa'dan da daha iyi bir  durumda. Kiralık konutlara yönelik ekonomik güç incelendiğinde, İzmir'in yüzde  20, Bursa ve Antalya'nın yüzde 60, Ankara'nın ise yüzde 80 İstanbul'dan daha iyi  durumda olduğu araştırma sonuçlarında dikkat çeken konular arasında yerini  alıyor. Aynı durum, konut satın almaya yönelik ekonomik güç için de geçerli. Bu  anlamda İzmir yüzde 30, Antalya yüzde 60, Bursa yüzde 90, Ankara ise yüzde 150  İstanbul'dan daha fazla güce sahip."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Talih Kuşu" geçen yıl 1,2 milyar lira dağıttı04 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
  • Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise "yeşil yıldız"04 Eylül 2017 Pazartesi 12:17
  • 9 aydır at sırtında oraya gidiyorlar...04 Eylül 2017 Pazartesi 12:16
  • Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün04 Eylül 2017 Pazartesi 12:14
  • Damadı kedi maması ile test ettiler04 Eylül 2017 Pazartesi 12:13
  • Dünya sadece ağladı!04 Eylül 2017 Pazartesi 11:04
  • İbrahim Kalın: Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı rahatlama aracına dönüştü04 Eylül 2017 Pazartesi 10:53
  • Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçin yarın sabah 07.00'de sona eriyor04 Eylül 2017 Pazartesi 10:46
  • 'Yalancı' indirimlere dikkat!04 Eylül 2017 Pazartesi 10:37
  • Kaybolmuşlardı, bu halde buldu!04 Eylül 2017 Pazartesi 10:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim