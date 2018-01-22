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İstanbul'da Zeytin Dalı Operasyonu

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İstanbul'da Zeytin Dalı Operasyonu
Türkiye'nin güvenliği için başlatılan Zeytin Dalı operasyonu hakkında algı operasyonu yapmaya çalışanlar için harekete geçildi. İstanbul'da da “Zeytin Dalı” harekatının başladığı tarihten itibaren, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yap

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinin PKK-PYD ve IŞİD'ten temizlenmesi amacıyla başlattığı “Zeytin Dalı” harekatının başladığı tarihten itibaren twitter üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında,  “Kamu Görevlisine Hakaret”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”, “Cumhurbaşkanına Hakaret”, “Türk Milletini, T. C. Devletini ve Devletin Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçları olmak üzere, 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince “Zeytin Dalı” adlı harekatın başlatıldığı 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tanımlanan Kamu Görevlisine Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Cumhurbaşkanına Hakaret, Türk Milletini, T. C. Devletini ve Devletin Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarının unsurlarını oluşturan  yazılar yayınladıkları belirlenen toplam 57 ayrı kişi hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere re'sen soruşturma başlatılmış olup, suç teşkil eden benzeri eylemlere ilişkin araştırmalar da devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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