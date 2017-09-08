  • BIST 109.113
  • Altın 148,404
  • Dolar 3,4074
  • Euro 4,1052
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

İstanbul'da zamlandı

»
İstanbul'da zamlandı
Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul’da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Daha önce taksilere iki yıl üzerine yüzde beş oranında zam yapıldığını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur şunları söyledi:

“Taksimetre ücretlerine iki yıl üzerine zam adı altında yüzde beş oranında düzenleme yapılması artan giderlerimizin yanında bizleri çok zorlayan bir durum olmuştu. Yaptığımız başvurular ve görüşmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz taksicilerin çalışma şartlarını görmezden gelmemiş ve her yıl yaşanan zam polemiğini sonlandırmıştır. Bizler için her yıl zam yapılacak olmasının karara bağlanması son derece önemlidir. Belirlenen oran da esnafımıza nefes aldıracaktır. İBB yetkililerimize kendim ve esnafım adına müteşekkirim.”

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile artık taksimetre ücretlerine her yıl Eylül ayında düzenli olarak TEFE-TÜFE, asgari ücret ve yakıta gelen zam oranlarının ortalaması alınarak zam yapılacak. İTEO Başkanı Uğur zam oranı ile ilgili müşterilerin taksicilerin çalışma şartlarını da düşünerek anlayış göstermelerini beklediklerini belirtti.

Yeni düzenlemeye göre taksi ücretlerinin açılışı 4 TL, km başına 2.5 TL. kısa mesafe ücreti 10 TL. oldu.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye dönüyor08 Eylül 2017 Cuma 11:19
  • ABD'den korumalar ile ilgili yeni karar08 Eylül 2017 Cuma 11:15
  • Asılsız ihbarı yapanların kimliği şoke etti07 Eylül 2017 Perşembe 11:56
  • Kadınların ömrü 30, erkeklerin 40 yılmış07 Eylül 2017 Perşembe 11:46
  • İki il iki korkunç kaza! 13 ölü07 Eylül 2017 Perşembe 11:42
  • Cezaevi firarisi önce polisle çatıştı sonra böyle yalanladı07 Eylül 2017 Perşembe 11:37
  • CHP'den Danıştay Başkanı'na tepki: İlik arayacağına ağzını kilitle07 Eylül 2017 Perşembe 11:32
  • Erdoğan'dan AB'ye kritik mesaj!07 Eylül 2017 Perşembe 11:27
  • Ataköy'de hareketli dakikalar! Savcının oğlu ateş açtı...07 Eylül 2017 Perşembe 11:18
  • Şerif Mardin hayatını kaybetti07 Eylül 2017 Perşembe 11:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim