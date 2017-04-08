  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFeribot alabora oldu: En az 20 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da yollar ve Avrasya Tüneli kapalı...

»
İstanbul'da yollar ve Avrasya Tüneli kapalı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın birlikte gerçekleştireceği "Evet" mitingi için Yenikapı'daki miting alanı dolmaya başladı.

Mitinge katılacaklar arama noktalarından geçerek alanı giriyor.

AVRASYA TÜNELİ KAPALI 

Miting nedeniyle Yenikapı'ya bütün yollar trafiğe kapalı. Yarın aynı yerde MHP'nin gerçekleştireceği miting nedeniyle yollar pazar akşamına kadar kapalı kalacak.Avrasya Tüneli de miting sebebiyle araç geçişlerine kapatıldı. 

ÖZEL SAHNE

Miting için 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde sahne kuruldu. Sahnenin iki yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın dev posteriyle birlikte " Evet söz de karar da milletin" yazıldı. Sahne için 600 ton malzeme kullanıldı. 

PROTOKOL YOK

Mitingte protokol bölümü olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım  şehit yakınları, gaziler ve engellilerle birlikte oturacak. 

MİTİNGE ULAŞIM

Miting sebebiyle Yenikapı meydanı içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting için 5 bin polis 700 sağlık personeli görev yapacak. 185 deniz aracı ve binlerce otobüs de mitinge katılanlar için görev yapacak. 

Özgür ALTUNCU -AkIn ÇELİKTAŞ-Can EROK / İSTANBUL (DHA)

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 bin metre yüksekte THY uçağında doğdu07 Nisan 2017 Cuma 17:14
  • Aranan suçlu ünlü şarkıcının evinde yakalandı07 Nisan 2017 Cuma 16:59
  • Türkiye'nin gündemini sarsmışlardı... "Hepsi ByLock kullanıcısı"07 Nisan 2017 Cuma 16:57
  • Osmaniye'de fabrikada patlama07 Nisan 2017 Cuma 16:52
  • Erdoğan'dan ABD'nin Suriye operasyonu için son dakika açıklaması07 Nisan 2017 Cuma 16:47
  • İsveç'te yayaların üzerine kamyon sürüldü07 Nisan 2017 Cuma 16:46
  • 2017 LYS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte başvuru ücreti07 Nisan 2017 Cuma 14:20
  • 'Bakalım Merkel Hanım ne yapacak?'07 Nisan 2017 Cuma 13:27
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonu07 Nisan 2017 Cuma 13:26
  • 200 polisle şafak operasyonu07 Nisan 2017 Cuma 13:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim