İstanbul'da yollar ve Avrasya Tüneli kapalı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın birlikte gerçekleştireceği "Evet" mitingi için Yenikapı'daki miting alanı dolmaya başladı.

Mitinge katılacaklar arama noktalarından geçerek alanı giriyor.

AVRASYA TÜNELİ KAPALI

Miting nedeniyle Yenikapı'ya bütün yollar trafiğe kapalı. Yarın aynı yerde MHP'nin gerçekleştireceği miting nedeniyle yollar pazar akşamına kadar kapalı kalacak.Avrasya Tüneli de miting sebebiyle araç geçişlerine kapatıldı.

ÖZEL SAHNE

Miting için 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde sahne kuruldu. Sahnenin iki yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın dev posteriyle birlikte " Evet söz de karar da milletin" yazıldı. Sahne için 600 ton malzeme kullanıldı.

PROTOKOL YOK

Mitingte protokol bölümü olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım şehit yakınları, gaziler ve engellilerle birlikte oturacak.

MİTİNGE ULAŞIM

Miting sebebiyle Yenikapı meydanı içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting için 5 bin polis 700 sağlık personeli görev yapacak. 185 deniz aracı ve binlerce otobüs de mitinge katılanlar için görev yapacak.

Özgür ALTUNCU -AkIn ÇELİKTAŞ-Can EROK / İSTANBUL (DHA)