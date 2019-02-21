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SON DAKİKAİstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
İstanbul’da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir hatları tüm seferlerini iptal ederken, İDO’da bazı seferler sis nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz'indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

07:00 - 07:45 Yalova - Pendik
07:00 - 07:45 Pendik - Yalova
07:15 - 08:30 Yalova - Yenikapı
07:30 - 09:05 Bursa - Yenikapı
07:30 - 09:05 Yenikapı - Bursa
07:45 - 09:00 Yenikapı - Yalova  

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