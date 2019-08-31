  • BIST 96.718
  • Altın 285,074
  • Dolar 5,8155
  • Euro 6,4044
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAVCILAR'DA YANGIN!

İSTANBUL'DA YENİ UYGULAMAYA GEÇEN 24 SAAT ULAŞIMDAN VATANDAŞLAR MEMNUN!

»
İSTANBUL'DA YENİ UYGULAMAYA GEÇEN 24 SAAT ULAŞIMDAN VATANDAŞLAR MEMNUN!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan 24 saat ulaşımın ilk gecesi yoğun geçti. Toplamda 6 metro hattı ve 24 otobüs hattının gece hizmete devam ettiği İstanbul'da metro kullanan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kadıköy-Tavşantepe hattı dahil İstanbul genelinde Cuma, Cumartesi geceleri hizmet verecek olan hattı kullanan vatandaşlardan birisi memnuniyetini şu sözlerle ifade etti, "Bence gayet iyi çünkü bu saatlerde öğrenciler olarak ne yapacağız, gayet iyi o yüzden." Kadıköy-Tavşantepe hattını Kadıköy istasyonundan kullanan ve Bağcılar'da oturan bir vatandaş, "24 saat olması İstanbul için gayet iyi oldu. Cuma, Cumartesi insanlar en azından buraya geldikleri zaman eve gitme konusunda bir problem çekmeyecekler. Yapanlara teşekkür ederiz. Ben Bağcılar'da oturuyorum, Kirazlı metrosuna yakın buradan oraya giderken bir problem olmayacak" ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencisi olan Zeynep Sena, "İstanbul gibi bir şehirde Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de olması gerekiyor bence büyük bir ihtiyaç bu bir lüks değil, ben çok memnunum açıkçası" derken bir diğer vatandaş, "Ulaşımın 24 saate çıkması çok değerli, İstanbul uyumayan bir şehir zaten herkes istediği gibi yaşamayı hak ediyor" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • E-SPOR GENÇLER ARASINDA HIZLA YAYILIYOR!31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  • NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN, 13 MADALYASI KAYIP!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:59
  • SALİH ZEKİ ÇOLAK'TAN DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA GELDİ!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
  • BASIN KARTINA YÖNELİK UYGULANAN AYRIMCILIK, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:41
  • İSTANBUL'DA YENİ UYGULAMAYA GEÇEN 24 SAAT ULAŞIMDAN VATANDAŞLAR MEMNUN!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
  • MUSTAFA SANDAL, ESKİ EŞİNİ UNUTMADI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:18
  • AVCILAR'DA YANGIN!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:15
  • KAYYIMIN GENEL SEKRETERİ, SKANDAL SÖZLERE İMZA ATTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05
  • SURİYELİLER, TÜRK BAYRAĞINI YAKTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:59
  • TRUMP, YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim