Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" denildi.
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- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SALDIRAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
- Oğlu ve kardeşi gözaltına alındı
- İstanbul'da yarın okullar tatil!
- Camide çatı çöktü: 1 ölü, 10'dan fazla yaralı
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- VE SONUNDA SATILDI!
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- 17:48 - EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SALDIRAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
- 17:47 - Oğlu ve kardeşi gözaltına alındı
- 17:45 - İstanbul'da yarın okullar tatil!
- 17:42 - Camide çatı çöktü: 1 ölü, 10'dan fazla yaralı
- 14:20 - ORTALIĞI KASIP KAVURAN DANSÖZ!
- 12:58 - Altında tarihi rekor
- 12:50 - IŞİD'in kaçırdığı askerler şehit düşmüş
- 12:00 - CANİKLİ’DEN MOODY’S’E TEPKİ!
- 11:52 - BİRCE AKALAY BOŞANMAKTA VAZGEÇTİ!
- 11:46 - METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI!
- 11:40 - KENDİLERİNİ ELE VERDİLER!
- 11:36 - KARAMAN'DA YANGIN FACİASI!
- 11:33 - ERDOĞAN'A SUİKAST PLANI!
- 11:30 - TÜRK GEMİLERİ İÇİN KARA LİSTE KORKUSU!
- 11:21 - VE SONUNDA SATILDI!
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