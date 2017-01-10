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İstanbul'da yarın okullar tatil!

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İstanbul'da yarın okullar tatil!
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" denildi.

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