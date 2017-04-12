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İstanbul'da yangın!
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Güncel
12.04.2017 13:57
İstanbul Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde 3 katlı ahşap binanın çatısında yagnın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye grubu yönlendirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
İstanbul
,
Yangın
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