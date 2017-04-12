İstanbul'da yangın!

İstanbul Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde 3 katlı ahşap binanın çatısında yagnın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye grubu yönlendirildi.

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