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İstanbul'da yangın!

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İstanbul'da yangın!
İstanbul Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde 3 katlı ahşap binanın çatısında yagnın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye grubu yönlendirildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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