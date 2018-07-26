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İstanbul'da yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı

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İstanbul'da yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı
İstanbul’da öğleden sonra başlayan yağmur kent genelinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalışırken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Aşırı yağış nedeniyle yağmur sularının biriktiği yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler ise güzergahlarını değiştirdi.

Yağış nedeniyle rögar kapaklarından kanalizasyon sularının taştığı görüldü.

İstanbul'a etkili olan sağanak yağışın ardından Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye ekipleri de çöken yolda çalışma başlattı. Yolun kapatıldığını görmeden caddeye giren sürücüler de geri geri giderek alternatif yollara yöneldi. 

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