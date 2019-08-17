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SON DAKİKAİSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!

İSTANBUL'DA YAĞIŞTAN DOLAYI TRAMVAY SEFERLERİ DURDU!

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İSTANBUL'DA YAĞIŞTAN DOLAYI TRAMVAY SEFERLERİ DURDU!
İstanbul'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı.
Ataköy'de alt geçit su altında kaldı,  Kabataş-Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

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