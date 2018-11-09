  • BIST 92.597
  • Altın 216,182
  • Dolar 5,4956
  • Euro 6,2309
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

»
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
İstanbul Emniyeti, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde il genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

 Helikopter destekli operasyonda aranan şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah erken saatlerde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 şahsın yakalanması için il genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyona, özel harekat polisleri de katıldı. Baskınlarda aranan 15 kişiden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüpheliler için çalışmalar sürerken, evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


MALTEPE'DE GECEKONDU BASKINI


Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bir gecekonduya baskın yapan polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demet Akalın: Okan Kurt'u özlüyorum08 Kasım 2018 Perşembe 17:20
  • Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp etti!08 Kasım 2018 Perşembe 16:36
  • Ahmet Kural’ın annesi Sema Kural’dan Sıla’ya şok sözler08 Kasım 2018 Perşembe 16:04
  • İşte Erdoğan'a sunulan anketteki 4 isim08 Kasım 2018 Perşembe 15:53
  • Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması08 Kasım 2018 Perşembe 15:49
  • Barda Katliam !08 Kasım 2018 Perşembe 15:45
  • Dünyayı sarsan büyük iddia!08 Kasım 2018 Perşembe 15:23
  • KPSS sonuçları açıklandı!08 Kasım 2018 Perşembe 15:12
  • Devlet 499 drone alacak08 Kasım 2018 Perşembe 15:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler08 Kasım 2018 Perşembe 14:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim