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İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı!

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İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı!
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu. Zammın ilgili otoritelerin imzasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurdu.

3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi.

ZAM HENÜZ DEVREYE GİRMEDİ

Sozcu.com.tr’nin aldığı bilgilere göre zam İBB’ye bağlı ilgili otoritelerin imzasından sonra zam yürürlüğe girecek. İBB Beyaz Masa yetkilileri ise zamla ilgili kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını söylüyor.

 

 

 

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da zam kararı olduğunu doğruladı fakat zammın henüz yürürlüğe girmediği bilgisini verdi.

 

medyafaresi

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